Incidenti in Montagna: gravemente ferito escursionista nel Biellese

Un escursionista è caduto nel pomeriggio di ieri da una altezza di 4 metri lungo un sentiero che scende dal Lago della Vecchia, sulle Alpi Biellesi: l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Novara.

La caduta ha causato un trauma facciale e alla colonna vertebrale.

E’ stato raggiunto dagli operatori del Soccorso Alpino che hanno provveduto a caricarlo in elicottero per il trasporto in ospedale.