Sono riprese questa mattina le operazioni di recupero dell’alpinista caduto ieri in un crepaccio sul Gran Paradiso . Al lavoro le squadre composte dai tecnici del Soccorso alpino valdostano e dai soccorritori Sagf: le operazioni risultano complesse a causa della profondità e delle caratteristiche del crepaccio. In buone condizioni il compagno di cordata.

Incidenti in Montagna: in corso il recupero dell’alpinista caduto in un crepaccio sul Gran Paradiso

