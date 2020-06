Incontro ravvicinato con un orso in Trentino, escursionista: “L’ho trattato come un cane” [VIDEO]

Virale il video girato da un escursionista altoatesino durante un incontro ravvicinato con un orso bruno nei pressi di Cavedago nella Val di Non meridionale in Trentino: il 57enne, anni originario di Prissiano, stava raggiungendo a piedi il lago di Garda quando, mentre percorreva una strada forestale, improvvisamente è sbucato dal bosco un orso.

L’uomo ha raccontato l’episodio al quotidiano “Dolomiten” e ha affermato “di aver realizzato il video con il cellulare, che si trattava di un esemplare giovane e che si è avvicinato anche a meno di cinque metri“.

L’escursionista ha aggiunto di “aver trattato l’orso come un cane e che i due minuti di inseguimento sono sembrati un’eternità“. “Ho trattato l’orso come un cane, l’ho elogiato e calmato“. “Non sono morto di paura, perché l’orso non sembrava aggressivo“.