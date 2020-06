“L’influenza uccide 8 mila italiani l’anno, con il Coronavirus il vaccino è ancora più importante”

“L’influenza colpisce ogni anno milioni di italiani, uccidendone direttamente o indirettamente 8000. Il vaccino è cruciale per proteggere anziani e soggetti vulnerabili, e per evitare la calca in pronto soccorso, cosa ancor più importante in vista di una possibile seconda ondata di Covid-19“. E’ quanto dichiarato all’Adnkronos Salute da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica. Il commento arriva a margine della nuova circolare sulle vaccinazioni anti-influenza del ministero della Salute, che amplia la platea degli aventi diritto all’immunizzazione e la raccomanda fortemente per alcune categorie. “Resta l’incognita della stagionalità del nuovo coronavirus: potrebbe esaurirsi come Sars e Mers, o tornare in autunno-inverno come accade per molti virus respiratori, e come farà di sicuro l’influenza. In questo caso quest’anno – avverte Ricciardi – non ci possiamo far trovare impreparati. Quanto agli operatori sanitari, sono anni che raccomandiamo l’immunizzazione. Ebbene questa volta non ci possiamo permettere il rischio che possano diventare veicolo di trasmissione dell’influenza“. “Ecco perché è giustificato e opportuno che la vaccinazione anti-influenzale sia fortemente raccomandata”, conclude Ricciardi.