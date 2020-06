“Sono stato investito in pieno centro da una poliziotta che guidava contromano”: Bobo Craxi in ospedale

“Non pubblicherò le foto. Ma voglio comunicare che sono stato investito in pieno centro da una poliziotta che guidava contro mano. Diciamo che succede. Saluti dal S.Spirito“: con questo tweet Bobo Craxi ha reso noto di essere stato vittima a Roma, stamane, di un incidente stradale e di essere ricoverato presso l’ospedale Santo Spirito.

“L’umore è buono, i medici bravissimi – ha scritto Craxi rispondendo ai commenti – In genere accade di peggio. Ciò che si è rotto si ricostituirà. La mia fiducia nella pubblica sicurezza però è salda“.

Il politico ha anche spiegato il motivo del suo post: “Non mi piacciono le comunicazioni private in pubblico. Però essere investito dalle forze dell’ordine mi sembrava un must…“, ha ironizzato.

L’incidente sarebbe avvenuto in piazzale Flaminio intorno alle 10:40. La poliziotta non era in divisa.

Craxi, in sella a una moto, avrebbe riportato abrasioni e una contusione alla testa, attutita dal casco.

Sul posto i vigili urbani e un’ambulanza, che ha trasportato Craxi al Santo Spirito in codice giallo.