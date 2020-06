La vita militare di un calciatore, parla Son: “Ecco cosa ho imparato dall’addestramento”

Il calciatore Son, attaccante del Tottenham, è stato costretto ad arruolarsi alla 9^ Brigata del Corpo dei Marines della Corea per tre settimane.

Dopo un mese dal termine di questa esperienza, lo sportivo attraverso i microfoni del sito ufficiali, racconta le emozioni vissute: “Devo dire che è stata un’esperienza speciale, mi è piaciuta tanto ma non posso dire tutto ciò che ho fatto. Ho provato a godermi una situazione che non vivrò mai più. Quando sono arrivato non conoscevo nessuno, dunque è stato strano.

Abbiamo trascorso tutti i giorni insieme, dieci persone in una stanza. Inizialmente i miei compagni non riuscivano a parlarmi, poi quando il ghiaccio si è sciolto abbiamo cominciato a scherzare. Non avevo nemmeno un telefono. mi sono mancati i tifosi. Alla fine dell’addestramento ho ricevuto tanti messaggi, sono grato a tutti e spero di riuscire a farli contenti una volta tornato in campo”.