Dal laboratorio allo Spazio: scoperta una nuova molecola organica in una nube interstellare

Grazie alla stretta collaborazione tra esperimenti di laboratorio, condotti presso il CAS (Centre for Astrochemical Studies) dell’Istituto per la Fisica extraterrestre Max-Planck a Monaco, e a diverse osservazioni astronomiche, guidate dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata identificata una nuova molecola nella nube interstellare G+0.693-0.027 situata nei pressi del centro della Via Lattea. Si tratta della la propargil-immina, la cui formula è HCCCHNH: secondo gli esperti, che hanno descritto la scoperta in un articolo accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics, questa specie chimica può giocare un ruolo rilevante nella formazione di amminoacidi, tra gli ingredienti chiave per la vita come la conosciamo.

«Quando una molecola gira o vibra nel mezzo interstellare emette fotoni a delle frequenze molto precise, e questo, confrontando i dati che ricaviamo con i grandi radiotelescopi, ci permette di sapere se una molecola è presente o meno nel mezzo interstellare, e in particolare nelle nubi molecolari che in futuro formeranno nuove stelle e sistemi planetari», spiega Víctor M. Rivilla, ricercatore dell’INAF di Firenze con un contratto Marie Skłodowska-Curie nell’ambito del programma AstroFIt2. Rivilla ha guidato per l’INAF le osservazioni astronomiche che hanno confermato la presenza della molecola all’interno della nube G+0.693-0.027.

Ogni molecola emette radiazione a specifiche lunghezze d’onda: una caratteristica che le identifica in modo univoco, proprio come le impronte digitali nell’uomo. Con lo scopo di scoprire se nello spazio fosse presente anche la propargil-immina, nei laboratori del Max Planck è stato accuratamente ricostruito il suo “identikit” grazie alla tecnica della spettroscopia. Poi, i dati raccolti sono stati confrontati con quelli ottenuti dal radiotelescopio di 30m della Sierra Nevada, in Spagna. Rivilla aggiunge: «Questa molecola era già lì, nei dati che avevamo ottenuto della nube molecolare G+0.693-0.027, ma non potevamo sapere che fosse davvero lei perché ci mancava la sua spettroscopia, cioè informazioni precise sulle frequenze a cui emette fotoni. Appena l’abbiamo identificata, grazie alle misure di laboratorio, ci siamo resi conto che, in effetti, la propargil-immina era chiaramente lì: stava solo aspettando che qualcuno la riconoscesse».

La propargil-immina è un composto instabile, impossibile da isolare nelle condizioni ordinarie dell’atmosfera terrestre, ma prospera invece alle basse densità e temperature tipiche del mezzo interstellare. Luca Bizzocchi, primo autore dello studio e ricercatore dell’Istituto Max-Planck che ha studiato la spettroscopia di questa molecola, sottolinea: «La peculiarità di questa specie chimica è proprio il legame imminico CH=NH, le cui caratteristiche di reattività lo rendono un importante elemento della catena chimica che porta dalle molecole più semplici e abbondanti nello spazio come formaldeide (H2CO) e ammoniaca (NH3), verso specie complesse come gli amminoacidi che sono i mattoni fondamentali della biologia terrestre».

Le immine sono coinvolte, infatti, nella sintesi di Strecker, un processo chimico usato proprio per sintetizzare gli amminoacidi in laboratorio. Queste reazioni si pensa avvengano, in certe condizioni favorevoli, anche in alcuni ambienti extraterrestri, come i mantelli ghiacciati delle polveri interstellari o le superfici degli asteroidi, come dimostra la recente scoperta della glicina, l’amminoacido più semplice, nella coda della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko.

«Questa collaborazione tra laboratorio e osservazioni è fondamentale per scoprire nello spazio nuove molecole che, nelle condizioni favorevoli in cui si è formata la nostra Terra, sono state sicuramente importanti per innescare la chimica necessaria che poi ha portato alla vita che conosciamo oggi», conclude Rivilla.

L’articolo “Propargylimine in the laboratory and in space: millimetre-wave spectroscopy and first detection in the ISM”, di Luca Bizzocchi, Domenico Prudenzano, Victor M. Rivilla, Andrea Pietropolli-Charmet, Barbara M. Giuliano, Paola Caselli, Jesus Martín-Pintado, Izaskun Jiménez-Serra, Sergio Martín, Miguel A. Requena-Torres, Fernando Rico-Villas, Shaoshan Zeng e Jean-Claude Guillemin, è stato accettato per la pubblicazione su Astronomy & Astrophysics.