Compra una Lamborghini e va in autostrada: distrutta dopo soli 20 minuti

Acquistata solo 20 minuti prima, giusto il tempo di raggiungere l’autostrada, ed è andata distrutta in un incidente stradale: questa la fine di una Lamborghini nuova di zecca.

Il bizzarro evento è accaduto in Inghilterra, nel West Yorkshire.

L’auto sportiva di lusso (250.000 sterline) aveva appena lasciato lo showroom di automobili lungo l’autostrada M1, quando il conducente ha deciso di fermarsi nella corsia esterna dell’autostrada, per un piccolo problema meccanico: la dinamica dell’incidente non è chiara, ma secondo la polizia pochi istanti dopo un furgone avrebbe colpito il bolide.

Nessuno dei due conducenti è rimasto gravemente ferito, ma l’incidente, avvenuto il 24 giugno vicino Ossett, ha costretto alla chiusura dell’autostrada per quasi 2 ore.

Sui social, la polizia ha commentato: “Solo un’altra auto incidentata, ma in questo caso è una Lamborghini nuova di zecca, uscita venti minuti prima dalla concessionaria“.