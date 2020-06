Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: clima variabile, permane la nuvolosità

Il tempo previsto sull’Italia per domani, sabato 6 gennaio, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Nord: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso sulla pianura padana ed annuvolamenti consistenti altrove con associati rovesci o temporali diffusi, anche se di debole intensità. Nel pomeriggio, intensificazione dei fenomeni che coinvolgeranno anche le aree pianeggianti delle regioni alpine.

Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato, ad eccezione di debole instabilità diurna a ridosso della dorsale appenninica.

Sud e Sicilia: al primo mattino ancora residui fenomeni intensi sulla Puglia salentina, ma in rapida attenuazione; rovesci o temporali sparsi sulle aree tirreniche di Calabria e Sicilia; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del meridione.

Temperature: minime in calo al centro-sud peninsulare, Sicilia e Sardegna meridionale, in aumento sulle aree pianeggianti delle regioni alpine, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su Alpi orientali, coste venete e friulane, nonché su Liguria orientale, Emilia-Romagna, isole maggiori e al centro-sud, più marcato su Puglia e Basilicata, stazionarie altrove.

Venti: moderati di maestrale sulle isole maggiori, Calabria e Basilicata tirrenica, con rinforzi su bocche di Bonifacio, rilievi calabresi e siciliani; moderati sudoccidentali su Liguria orientale ed Alpi Apuane; da deboli a moderati meridionali altrove con rinforzi sull’Appennino settentrionale.

Mari: da molto mossi ad agitati il mare di Sardegna, il Tirreno e lo stretto di Sicilia; mosso l’Adriatico; molto mossi i restanti mari; generale attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.