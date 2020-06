Liverpool come Napoli, migliaia di tifosi per festeggiare la vittoria della Premier League: infuriano le polemiche per i maxi assembramenti [FOTO]

Liverpool come Napoli. Si ripete anche Oltremanica quanto successo in occasione della vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli, quando tantissimi tifosi si sono radunati per le strade di Fuorigrotta per festeggiare la conquista del trofeo. Ne sono conseguite polemiche per il divieto di assembramenti che non è stato rispettato. Le stesse polemiche che ora infuriano nel Regno Unito dopo che la conquista del titolo da parte dei Reds dopo oltre 30 anni di digiuno ha portato in piazza migliaia di tifosi, che hanno festeggiato per tutta la notte non curanti degli avvisi e dei divieti per l’emergenza coronavirus.

Mentre i giocatori festeggiavano tra canti e balli chiusi in ritiro, giovedi’ sera – subito dopo la certezza matematica del titolo del Liverpool – attorno ad Anfield si e’ radunata una folla di migliaia di tifosi, tra fuochi d’artificio, cori da stadio, bandiere e fumogeni (vedi foto della galelry scorrevole in alto). Presente fuori dallo stadio, la polizia ha preferito non intervenire per evitare ogni inutile tensione in un momento di gioia collettiva.

Negli ultimi giorni, non sono mancati altri assembramenti che hanno scatenato altre polemiche nel Regno Unito, dal gigantesco rave-party di Brixton alle spiagge di Bournemouth prese letteralmente d’assalto dai bagnanti a causa di una forte ondata di caldo.