L’impatto del lockdown sull’inquinamento: in Lombardia salvati 31 mila anni di vita per la riduzione delle PM2.5 e del diossido di azoto

Secondo la letteratura economica e medica, i problemi di salute sono collegati agli inquinanti atmosferici. Tuttavia, i complessi processi naturali alla base di questo fenomeno sono spesso un ostacolo per i decisori politici nel progettare e implementare interventi volti a ridurre l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane (per esempio, le restrizioni al traffico). Il lockdown totale che ha seguito l’epidemia di coronavirus in Italia, durante il quale sia i movimenti di persone che l’economia sono stati quasi congelati, fornisce un esperimento naturale unico per valutare le relazioni esistenti tra l’inquinamento atmosferico locale e le differenti fonti di emissioni. Uno studio dell’istituto RFF–CMCC, European Institute on Economics and the Environment ha utilizzato metodi di apprendimento automatico per valutare i cambiamenti nelle concentrazioni dei maggiori inquinanti indotti dal lockdown in Lombardia.

Presentato da Francesco Granella, ricercatore presso RFF-CMCC, European Institute on Economics and the Environment (EIEE), lo studio mostra che il lockdown ha ridotto le concentrazioni di ossidi di azoto (NOx), ma non delle polveri sottili (PM2.5). Questo è coerente con la riduzione del traffico stradale, ma con piccoli cambiamenti nelle emissioni dal riscaldamento degli edifici. Gli autori hanno poi calcolato il numero di anni di vita salvati grazie alla migliore qualità dell’aria.

Granella ha spiegato che le polveri sottili rappresentano il “5° fattore di rischio di morte nel mondo” e sono state responsabili di “4,2 milioni di morti premature nel 2015”, mentre nel 2016, le morti premature in Europa attribuite al diossido di azoto (NO2) sono state 71.000. Questo studio è stato condotto sulla Lombardia per due motivi essenziali: primo, perché è stata l’epicentro della prima grande epidemia in Europa e ha sperimentato uno dei primi lockdown dopo la Cina e in secondo luogo, perché è una regione molto inquinata. Già la chiusura delle scuole del 24 febbraio ha avuto un effetto nella riduzione della mobilità in Lombardia, ulteriormente ridotta dopo la chiusura di tutta la regione l’8 marzo. Granella evidenzia un calo della mobilità di circa il 70% nella regione nel mese di marzo. Con il lockdown esteso a tutta la Lombardia, è calata anche la domanda di energia con una riduzione di circa il 50% da metà marzo a metà aprile.

Granella ha sottolineato come dal 13 marzo al 13 aprile 2020, la riduzione dell’inquinamento in Lombardia sia stata notevole rispetto allo stesso periodo del 2019 e ha evidenziato a più riprese l’importante ruolo svolto dal meteo, in particolare del vento, che porta via l’inquinamento. Due grandi settori che contribuiscono all’inquinamento atmosferico sono gli edifici e l’agricoltura. Durante il lockdown, è stato registrato un aumento delle emissioni derivanti dal riscaldamento degli edifici residenziali a causa dello smart working, che ha costretto molte persone a lavorare da casa. Il settore agricolo, inoltre, non risulta particolarmente influenzato dal lockdown. Per questi motivi, questi due settori non hanno contribuito al calo dell’inquinamento.

I risultati dello studio svelano che in Lombardia è stato osservato un calo del 22% delle PM2.5 e del 36% del NO2. Sono state prese le medie giornaliere di PM2.5 e NO2 da 79 osservatori in 64 comuni. Per quanto riguarda il meteo, sono stati presi i dati di: temperatura massima giornaliera, temperatura minima, direzione e velocità vento, umidità relativa, precipitazioni, rumori ambientali, oltre ad anno, mese, settimana, giorno della settimana, stagione e il rapporto tra PM 25 e PM10 per rappresentare la polvere del deserto.

I risultati dello studio mostrano che le concentrazioni di PM2.5 ponderate in funzione della popolazione alle stazioni di fondo sono passate da 24,7 a 20,5 μg/m³, mentre le concentrazioni di NO2 ponderate in funzione della popolazione alle stazioni di fondo sono passate da 34,7 a 22,3 μg/m³. Lo studio, infine, ha calcolato il numero di anni di vita salvati in Lombardia. Grazie alla riduzione delle PM2.5 sono stati salvati 8486 anni di vita, mentre grazie alle riduzioni di NO2 sono stati salvati 22313 anni di vita. I ricercatori hanno calcolato anche gli anni di vita persi nella regione a causa dell’epidemia: ben 191966.

Granella sottolinea come ci sia stato un miglioramento sostanziale ma ancora parziale della qualità dell’aria durante il lockdown, questo principalmente perché le emissioni dagli edifici e dall’agricoltura sono stati poco influenzati dagli effetti delle restrizioni. Il miglioramento della qualità dell’aria ha salvato oltre il 10% degli anni di vita persi a causa del COVID-19, evidenzia Granella.

Guido Lanzani, di Arpa Lombardia, ha sottolineato una grande riduzione degli ossidi di azoto (NOx) e delle concentrazioni di NO2 nella Pianura Padana, mentre le PM10 mostrano una tendenza più controversa. In pieno lockdown, in Lombardia la riduzione del traffico automobilistico è stata superiore al 65%, con una riduzione media delle emissioni che si è attestata fino al 44% per gli ossidi di azoto (NOx), al 20% per PM10 primario e al 32% per l’anidride carbonica, secondo i dati relativi ad aprile 2020 pubblicati da Arpa Lombardia.