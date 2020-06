Un escursionista notturno di 60 anni è scivolato in un dirupo alle 4.15 della notte a Lesmo, in provincia di Monza. L’incidente è avvenuto sul sentiero Pegorino. Trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano dopo l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco, i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico commotivo e trauma toracico.