Astronomia, un antico anello intorno a Marte: nuovi indizi dalla Luna Phobos, che potrebbe innescare nuovamente il processo per la sua formazione

Phobos, Luna di Marte, era inizialmente un anello di detriti attorno al pianeta, aggregatesi fino a formare il corpo celeste deforme che osserviamo oggi. Secondo uno studio, potrebbe disgregarsi di nuovo. In un articolo pubblicato sull’archivio di prestampa arXiv dagli astronomi dell’istituto SETI, il programma Search for Extra-Terrestrial Intelligence dedicato alla ricerca della vita intelligente extraterrestre, si ipotizza che Phobos potrebbe disintegrarsi nuovamente tra cento milioni di anni in un ciclo che si sarebbe compiuto gia’ due volte dalla formazione di Marte. Il team sostiene che il processo si ripetera’ tra circa cento milioni di anni in base alle informazioni raccolte grazie ai dati dell’orbita di Deimos, la seconda Luna di Marte.

“Deimos orbita attorno al Pianeta rosso con una leggera inclinazione, e questo potrebbe essere causato dall’interferenza di un anello planetario presente in un passato relativamente recente. Secondo le nostre analisi, infatti, Phobos si sarebbe formato circa 200 milioni di anni fa“, afferma Matija uk dell’Istituto SETI. “Questa teoria e’ stata proposta per la prima volta nel 2017, e spiegava la formazione di Phobos in seguito all’impatto di un grande asteroide con la superficie di Marte. L’orbita inclinata di Deimos sembra confermare questa impostazione, anche se nessuno si era mai preoccupato di spiegare il fenomeno dell’orbita della seconda Luna”, continua il ricercatore. “Una volta immaginata una supposizione di questo tipo in realta’ e’ sembrato tutto perfettamente logico. Quando Phobos non sara’ piu’ in grado di restare assemblato, si disgreghera‘ e si formera’ un nuovo anello attorno al pianeta. Secondo i nostri dati questo processo e’ accaduto piu’ volte dalla formazione di Marte 4,5 miliardi di anni fa”, osserva ancora.

Il team ha utilizzato dei modelli di simulazione per studiare come le orbite dei due corpi potrebbero essere state influenzate da questi eventi. “Il nostro studio dimostra che un corpo con una massa 20 volte superiore a quella di Phobos avrebbe potuto deviare l’orbita di Deimos nella leggera inclinazione che osserviamo oggi. Il secondo e piu’ recente ciclo dovrebbe essere accaduto 200 milioni di anni fa, ma potrebbe ripetersi tra cento milioni di anni”, prosegue l’esperto, aggiungendo che la teoria verra’ verificata quando l’agenzia spaziale giapponese JAXA inviera’ una sonda a studiare la superficie di Phobos nel 2024. “I campioni raccolti dalla sonda giapponese verranno datati e ci aiuteranno a stimare l’eta’ e la storia del satellite. Speriamo di riuscire a trovare risposte“, conclude il ricercatore.