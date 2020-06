M5S: Sala, ‘importante ruolo di equilibrio di Grillo’

Milano, 19 giu. (Adnkronos) – “Bisogna vedere cosa saranno i Cinque Stelle fra un po’. Io, al di là del rapporto personale e delle chiacchiere che continuiamo a fare, apprezzo quello che Beppe Grillo sta cercando di fare. Penso che stia sempre cercando di svolgere un ruolo di equilibrio all’interno del Movimento che secondo me è importante”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del Movimento Cinque Stelle.

Sala ha sottolineato che “c’è un grande spazio per portare temi che vadano a intercettare un segmento di elettori che oggi non si identificano nei partiti e nelle loro proposte. E’ ovvio che dal punto di vista ambientale c’è un enorme spazio. Rispetto ai Cinque Stelle ci sono alcuni temi in cui ci sono delle sensibilità comuni” con il Pd.