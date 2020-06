Malesia, 24 ore su un albero per gli esami online: l’avventura della studentessa 18enne alla ricerca del segnale internet [VIDEO]

In Malesia, nel villaggio di Kampung Sapatalang, Borneo settentrionale, una studentessa di 18 anni è stata costretta a salire su un albero per sostenere un esame universitario online, raccontando in seguito la sua avventura con un video YouTube.

Durante il lockdown per il Coronavirus, Veveonah Mosibin si è dovuta arrampicare sull’albero di un frutteto per potere raggiungere il segnale e connettersi a internet e non perdere il semestre con esami e lezioni a distanza.

Le 24 ore trascorse in una tenda in cima a una pianta, tra freddo e insetti, sono state raccontate in un video: la situazione è stata ulteriormente complicata quando nel riparo si è introdotto un calabrone killer.

Veveonah Mosibin frequenta la University Malaysia Sabah e per aiutare la famiglia lavora in un frutteto: proprio questo si è rivelato l’unico posto dove era possibile collegarsi alla rete internet. Così non le è rimasto che seguire le lezioni online e affrontare gli esami su un albero.

Veveonah non solo ha concluso con successo gli esami, ma è anche rimasta a dormire sul poco confortevole trespolo: non è mancato qualche istante di paura, quando nella rete anti insetti si è introdotto un calabrone gigante asiatico, la specie più grande del mondo.

La 18enne non si aspettava che il suo video diventasse virale: invece ha accumulato oltre 600mila visualizzazioni, con tanto di citazioni su decine di testate internazionali.

Dopo aver visto il video, il Ministero delle Comunicazioni malese ha deciso di installare un’antenna internet nella zona, così la ragazza non dovrà più escogitare rischiosi piani per potere avere una connessione stabile.