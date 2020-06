Malore sulle alture di Camaiore: ciclista cade e muore lungo un sentiero

Tragedia sulle alture sopra Camaiore (Lucca) dove un ciclista in sella ad una mountain bike e’ caduto lungo un sentiero per un malore. Non c’era campo per il telefonino cellulare, così per allertare i soccorsi alla centrale operativa del 118 Versilia, un compagno di escursione e’ stato costretto ad allontanarsi, poi e’ stato individuato grazie alla geolocalizzazione. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno trovato l’uomo morto. L’elicottero Drago è stato impiegato per poter effettuare il recupero del corpo in una zona impervia. Sulla causa del decesso tra le ipotesi si avanza quella di un malore causato dalla fatica e dal caldo.