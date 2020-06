Maltempo: ancora chiusa per frana la provinciale 143 nel Biellese

E’ tuttora chiusa al traffico la strada provinciale 143 nel territorio del comune di Salussola, nel Biellese, dove ieri, a causa delle intense precipitazioni, ha ceduto la ripa sovrastante il muraglione di contenimento lungo la strada. Il distacco di materiale terroso ha investito un’auto in transito.

A bordo due giovani di 30 e 25 anni, lei biellese, lui residente fuori provincia. I due sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma non hanno riportato ferite. Salussola è stato uno dei comuni più colpiti dall’ondata di maltempo di ieri, con grandine, piogge intense, fulmini, allagamenti e diverse frane. Una famiglia è stata costretta a lasciare la propria abitazione ed ha passato la notte al Centro polivalente comunale.