Maltempo, allagamenti e frane in Toscana: a Lucca il fiume Serchio sorvegliato speciale

Dopo l’ondata di maltempo delle scorse ore, “la situazione meteo sta lentamente migliorando. Il fiume Serchio ha raggiunto la portata di 800 mc/sec a Borgo a Mozzano, ma la situazione è strettamente sotto controllo,” ha spiegato in un post su Facebook la provincia di Lucca.

Nell’ultimo report, “la principale situazione in evoluzione è proprio quella del Serchio, con il suo principale affluente, la Lima che continua a crescere, mentre il Serchio, a Borgo a Mozzano ha di fatto già interrotto la sua salita, prima di quello che era stato previsto. In considerazione che le due onde di piena non si sommeranno dei loro massimi, si prevede una portata di piena massima nella sezione di valle, ragionevolmente contenuta sotto i 900 mc/sec.

A causa dei temporali (anche intensi) previsti, si potranno avere situazioni critiche localizzate sia idrauliche, sia idrogeologiche e permangono le situazioni di rischio idrogeologico nelle zone colpite dalle forti piogge sia in Versilia, sia in Garfagnana, sia in Val di Lima

Si sono registrate un po’ su tutto il territorio delle frane, dovute a smottamenti e a caduta di alberi: è in corso in queste ore la ricognizione da parte della Provincia, effettuata con i vari Comuni del territorio, al fine di programmare interventi rapidi per risolvere le maggiori criticità.”

“I Centri Intercomunali della Mediavalle del Serchio e della Garfagnana hanno chiesto supporto per quanto concerne i sacchini di sabbia per interventi di aiuto alla popolazione che deve fronteggiare situazioni di allagamenti diffusi. Con la collaborazione di Lucca, Capannori e del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, la Provincia di Lucca ha attivato due viaggi si sacchi di supporto.”