Maltempo, allerta nel Bolognese: frana invade un paese [FOTO]

E’ nella frazione di Molino del Pallone, territorio del comune di Alto Reno Terme, la situazione maggiormente critica per i danni del nubifragio che nella notte ha colpito il Bolognese. Qui uno smottamento ha ostruito un tratto del fiume Reno e l’acqua che è fuoriuscita ha invaso il paese con fango e detriti.

Nella stessa zona permangono disagi alla viabilità, in particolare sulla strada provinciale 632 ‘Traversa di Pracchia‘, che collega Ponte della Venturina a San Marcello Pistoiese (Pistoia), chiusa a causa di un paio di smottamenti. Il personale della Citta’ metropolitana e’ al lavoro per cercare di riaprirla entro la giornata. Insieme ai vigili del fuoco, che hanno svolto una cinquantina di interventi per Maltempo in tutto il Bolognese, hanno lavorato anche i Carabinieri, per servizi di viabilità e assistenza alla popolazione.