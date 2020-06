Maltempo, bomba d’acqua in Liguria: esonda il torrente Nimbalto a Loano [FOTO LIVE]

Il maltempo sta interessando la Liguria dove una bomba d’acqua ha colpito Loano, in provincia di Savona. Nel comune stanno al momento cadendo 28mm di pioggia. L’aumento delle precipitazioni ha causato l’esondazione del torrente Nimbalto le cui acque hanno invaso il centro città, come si evince dalla Gallery a corredo dell’articolo.

In Liguria era prevista per oggi un’allerta gialla, la 5° del mese di Giugno. Forti piogge in tutto il Savonese, con 29mm a Cosseria, 17mm ad Albenga e 22nm a Millesimo.