Maltempo Corsica, alluvione lampo ad Ajaccio: fiumi d’acqua e fango spazzano via tutto, interi quartiere sott’acqua [FOTO e VIDEO]

Impressionanti fiumi d’acqua e di fango scorrono lungo le strade di Ajaccio, mentre da ieri nella regione della Corsica è in vigore l’allerta arancione per piogge e inondazioni. Un temporale stazionario ha portato piogge torrenziali e alluvioni in diversi quartieri della città. Secondo i servizi meteorologici, sono caduti oltre 40mm di pioggia sulla città.

Il quartiere di Salines, a nordest della città, è una delle zone più colpite, con automobilisti bloccati nelle vetture e infiltrazioni di acqua nei negozi. A inizio pomeriggio i temporali si sono spostati verso la parte est di Ajaccio, nei quartieri Pietralba, Rocade e Mezzavia. Per il momento non ci sono fortunatamente feriti ma solo danni materiali: la situazione comunque, ha fatto sapere il sindaco della città, sembra volgere verso la calma. La prefettura ha rivolto un appello a limitare gli spostamenti in città.