Maltempo, crolla un ponte nel Frusinate: due operai salvi

Si è accartocciato su se stesso poco prima che transitasse una vettura con a bordo due operai. Un ponte in cemento che sovrasta un canalone, nel comune di San Giorgio a Liri, nella parte sud della provincia di Frosinone, è crollato.

L’incidente poco dopo le 13 di oggi in località Petrose nella zona industriale del paese. Nessun ferito ma tanta paura per coloro che si sono trovati a transitare qualche minuto dopo il cedimento strutturale provocato dall’ondata di maltempo che oramai da 12 ore sta mettendo in ginocchio l’intera Valle dei Santi. Paesi sott’acqua e la superstrada 630 Cassino-Formia impercorribile per molti tratti. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.