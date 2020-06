Maltempo, danni e disagi in Liguria, Emilia e Toscana: aggiornamenti da Pietra Ligure, Modena e Firenze

Un varco carrabile di emergenza e’ stato aperto sulla strada comunale nella frazione di Castagnabanca, frazione del Comune di Pietra Ligure, che oggi era rimasta interrotta a causa di una frana provocata dalle forti piogge. Lo annuncia la Regione Liguria spiegando che i “tecnici del Comune insieme ai Vigili del fuoco e ai volontari di Protezione civile hanno liberato una parte della carreggiata dai detriti per consentire il transito in caso di necessita’, in modo da garantire la sicurezza dei 25 residenti a monte dello smottamento”. La strada rimarra’ presidiata per tutta la notte dalla Protezione civile dei Comuni di Loano e Pietra Ligure.

Danni da Maltempo anche in provincia di Modena per un temporale che si e’ verificato intorno alle 17. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco: diversi gli alberi e i rami che sono caduti a causa del vento. In particolare i danni maggiori sono stati rilevati nella frazione di Magreta, dove il vento ha sollevato la copertura di un’abitazione. A Modena problemi nel sottopasso della tangenziale in via Emilia Est per un allagamento.

I vigili del fuoco stanno intervenendo da poco prima delle 20 per la caduta di un albero in un cortile interno in via Masaccio a Firenze. La pianta e’ caduto sulla facciata dell’immobile provocando danni ad alcune terrazze. Lo stesso edificio ha subito un danneggiamento al tetto a causa del forte vento, con i detriti che sono finiti sulla strada e su alcune auto parcheggiate. La citta’ e’ stata interessata da forti temporali con varie cadute di rami secondo quanto reso noto dalla polizia municipale. Intervento dei vigili anche in alta Valdera, nel Pisano, a causa di un violento temporale con forte vento che si e’ abbattuto sulla zona. Il comune piu’ colpito e’ quello di Pontedera, dove si segnalano alberi e rami pericolanti. Non risultano persone coinvolte. Qualche disagio alla circolazione per la forte pioggia accompagnata da vento anche in Versilia