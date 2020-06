Maltempo, forti piogge, frane e allagamenti in Austria: i temporali minacciano Veneto e Friuli Venezia Giulia [FOTO]

Forti temporali stanno colpendo l’Austria dalla notte, portando piogge intense che in alcuni casi hanno dato origine ad alluvioni e allagamenti, ma anche frane e colate di fango. Colpite particolarmente Alta Austria, Salisburgo, Carinzia e Stiria, dove strade, cantine e seminterrati sono stati allagati (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Per porre rimedio ai tanti danni provocati dal maltempo sono stati schierati circa 120 vigili del fuoco.

In Carinzia, sul distretto di St. Veit an der Glan, si sono abbattute forti piogge, vento e grandine, che hanno causato la caduta degli alberi e l’allagamento degli scantinati. Inondazioni anche nella valle di Metnitz. In Stiria, particolarmente colpita l’area di Graz, con forti piogge e raffiche di vento che hanno divelto i tetti e abbattuto gli alberi.

I temporali delle Alpi orientali si stanno spostando molto pericolosamente su Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove c’è il rischio di grandinate devastanti e tornado nel pomeriggio. In Friuli Venezia Giulia, le temperature sono di appena +19-21°C in pieno giorno.

Condizioni completamente diverse sulla costa adriatica, dove ci sono punte di +36°C, come ad Ostellato, +35°C a Rimini, Ancona, Montemarciano, Jesi, Argenta e +34°C a Pesaro, Cattolica, Mesola.

