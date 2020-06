Maltempo Friuli Venezia Giulia: allagamenti nell’Udinese

Dopo i violenti acquazzoni della mattina – fino a 70 millimetri in poche ora tra Latisana e Lignano -, l’ondata di maltempo che da ieri sta colpendo il Friuli Venezia Giulia si è abbattuta nel pomeriggio su Ajello, dove ci sono stati degli allagamenti, e a Visto, dove e’ stata chiusa la strada per Jalmicco.

Disagi e scantinati e garage allagati anche a Ronchi dei Legionari, Santa Maria La Longa, San Leonardo, Bicinicco, Palmanova e Gonars. A Corno di Rosazzo e’ stata segnalata un’erosione spondale sul torrente Corno a causa delle forti precipitazioni. Rimane aperto il servizio di piena sul fiume Livenza da parte del Provveditorato del Triveneto, attivato dopo il superamento del livello di guardia a San Cassiano di Brugnera (Pordenone) nel corso della notte.

Sempre nel Friuli Occidentale, in funzione delle precipitazioni, è stata attivata la fase di preallerta per gli invasi del Tul, Ponte Racli e Ravedis. Attualmente rimane chiuso il guado di Rauscedo. Nelle ultime 24 ore il record di precipitazioni spetta alla Pala Barzana, tra Valcellina e Val Colvera, in provincia di Pordenone, con 114 millimetri.