Maltempo Friuli Venezia Giulia, nubifragi e allagamenti nell’Udinese: fino a 82mm a Tarcento, corsi d’acqua esondati [FOTO e VIDEO]

Un forte temporale si è abbattuto nel pomeriggio in alcune zone della provincia di Udine, attorno al capoluogo, creando allagamenti e disagi. Numerosi sottopassi sono stati allagati e sono impraticabili, in alcuni dei quali sono rimaste intrappolate auto. Fortunatamente non si segnalano persone ferite. Tra i comuni più colpiti per intensità di precipitazioni con strade, garage e scantinati allagati ci sono Magnano in Riviera, Tarcento, Treppo Grande, Gemona, Buja, Reana del Rojale e Nimis. Alcuni corsi d’acqua minori e canali sono tracimati. Si segnala anche qualche lieve smottamento.

Tra i dati pluviometrici più significativi, segnaliamo: 82mm a Tarcento, 72mm a Zompitta, 63mm a Magnano in Riviera, 62mm a Collalto Borgo di Sotto, 61mm a Zeglianutto, 57mm a Gemona del Friuli, 56mm a Colloredo, 55mm a Tricesimo.

I Vigili del fuoco del Comando provinciale e dei distaccamenti di Gemona, San Daniele e Codroipo hanno gia’ effettuato circa 25 interventi e altrettanti sono in attesa di essere realizzati. E’ stato chiesto supporto logistico e di personale al Comando provinciale di Gorizia. Al lavoro anche le squadre comunali di Protezione civile.

Forti temporali stanno interessando anche il Piemonte e la Lombardia. Ecco i dati pluviometrici più significativi dalle due regioni: 52mm a Novara, 40mm a Malvaglio, 37mm a Inveruno, 28mm a Spessa Po, 27mm a Canegrate e Nizzolina di Marnate.