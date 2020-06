Maltempo, quanta grandine in Emilia Romagna! I chicchi di ghiaccio devastano l’agricoltura [FOTO]

La grandine è stata finora protagonista, insieme alle forti piogge, di un giugno anomalo dal punto di vista meteorologico in Italia, soprattutto al Nord. Oltre ai disagi provocati alla popolazione e alle proprietà, con allagamenti e problemi alla circolazione, la grandine ha avuto pesanti effetti anche sull’agricoltura, devastata dai chicchi di ghiaccio, che in più occasioni hanno raggiunto dimensioni notevoli.

Le foto che trovate nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, testimoniano gli effetti delle violente grandinate che nel pomeriggio di ieri hanno sferzato l’Emilia Romagna, in particolare tra Gambellara di Ravenna e S. Andrea di Faenza. Ingenti quantità di grandine si sono accumulate nelle reti utilizzate come protezione delle colture, mentre i grappoli d’uva sono stati pesantemente danneggiati dal ghiaccio.