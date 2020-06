Maltempo, grandine nelle Marche: imbiancata la pista ciclabile tra Pesaro e Fano [FOTO]

Il maltempo che ha interessato il Nord Italia ha colpito pesantemente anche le Marche, con forte grandine nel Pesarese. Non c’è pace in Italia, alla fine del lockdown, quando tutti aspettavano l’inizio della bella stagione per godere di sole e mare, facendo decollare così la stagione turistica, è arrivato il maltempo.

La pista ciclabile Pesaro-Fano sembra quasi sepolta da una nevicata, anche se in realtà è stata solo una violenta grandinata che si è abbattuta nel pomeriggio nel litorale nord delle Marche. Il tutto al culmine di un pomeriggio caratterizzato fa forti raffiche di vento e temprali. I vigili del fuoco sono stati impegnati in svariati interventi per sottopassi e scantinati allagati e rami spezzati.