Maltempo in Liguria: forti raffiche di vento scoperchiano capannone a Genova

Forti raffiche di vento nella serata di ieri hanno a scoperchiato il tetto di un capannone di una attività commerciale a Genova Voltri, in via Don Giovanni Verità: non si registrano feriti.

Sul posto i vigili del fuoco di Multedo che hanno messo in sicurezza l’edificio e impedito al materiale di disperdersi per strada.

Il maltempo, con intense precipitazioni su quasi tutta la regione, ha causato l’allagamento di una casa in via Novella, al Cep.