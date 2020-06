Maltempo Lombardia: anziano trovato morto nel Brembo

Un pensionato di 75 anni, Giuseppe Salvini, è stato trovato morto stasera dai vigili del fuoco lungo il fiume Brembo, all’altezza di Berbenno. Dell’uomo non si avevano più tracce da ieri sera, quando è sparito mentre rincasava dopo una passeggiata.

L’anziano è stato sorpreso dal maltempo. Le operazioni di ricerca sono state condotte in condizioni particolarmente difficili per i forti acquazzoni delle ultime ore, impegnando i vigili del fuoco e il Soccorso alpino. Il cappello di Salvini, molto conosciuto in paese, era stato ritrovato sul ponte che attraversa il Brembo, facendo temere una caduta accidentale nel fiume, ingrossato dai temporali. Giuseppe Salvini era responsabile dell’attivita’ sentieristica del Cai di Piazzatorre.