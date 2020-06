Maltempo Lombardia, paura in Valtellina nella notte: frana investe un’auto, conducente illeso

Paura nella notte per una frana, di piccole dimensioni, che in Valtellina ha investito parzialmente un’auto in transito. Lo smottamento è stato quasi sicuramente innescato dalle forti piogge di ieri. I Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, intorno all’una, sono stati allertati per la frana sulla strada provinciale 8 al chilometro dallo stesso uomo che era alla guida della vettura, che fortunatamente è rimasto illeso. L’allarme ha consentito la tempestiva chiusura dell’arteria invasa da circa venti metri cubi di materiale che bloccava la strada. L’asfalto e’ stato poi liberato verso le tre e trenta dagli addetti alla manutenzione dell’amministrazione provinciale di Sondrio. Sul posto i carabinieri di Morbegno, il sindaco di Bema e quello di Morbegno.