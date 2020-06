Maltempo, forti temporali in Lombardia: spaventose nuvole Mammatus incombono su Brescia [FOTO]

Forti temporali si stanno verificando in Lombardia. In particolare, le immagini che arrivano dalla città di Brescia sono particolarmente spaventose. Sulla città, incombono spettacolari nuvole Mammatus (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo), nubi temporalesche, abbastanza rare, a forma di mammella (da dove deriva il nome), che si formano quando l’incudine del cumulonembo si distende fino a molti chilometri di distanza dalla “torre” principale.