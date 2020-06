Maltempo Lombardia, piogge alluvionali in provincia di Varese: picchi di 163mm, a Gavirate fiumi di acqua per le strade [FOTO e VIDEO]

Il maltempo si accanisce sulla Lombardia, già duramente provata dalle forti piogge dei giorni scorsi. Situazione critica nel Varesotto: molti i paesi allagati e i corsi d’acqua esondati a causa delle forti piogge. A Gavirate, le strade si sono trasformate in fiumi (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Sempre a Gavirate uno smottamento ha provocato la caduta del muro di contenimento sui binari della ferrovia e la circolazione dei treni è interrotta.

Tra i dati pluviometrici più impressionanti in provincia di Varese, segnaliamo: 163mm a Cugliate Fabiasco, 120mm a Cassinetta di Biandronno, 106mm a Gemonio, 105mm a Sangiano, 97mm a Brebbia, 95mm a Luvinate, 77mm a Rasa di Varese.