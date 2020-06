Maltempo senza tregua in Lombardia: crolla il controsoffitto in un centro commerciale [VIDEO]

La situazione maltempo resta critica nel Varesotto: molti i paesi allagati e i corsi d’acqua esondati a causa delle forti piogge che insistono sulla provincia ormai da ore. La pioggia non offre tregue alla Lombardia (Maltempo Lombardia, piogge alluvionali in provincia di Varese: picchi di 163mm, a Gavirate fiumi di acqua per le strade [FOTO e VIDEO]). Ecco l’incredibile VIDEO che arriva da Gavirate (VA), dove nel Centro Commerciale Campo dei Fiori, al 4° piano, è crollato il controsoffitto in più punti. Fortunatamente non ci sono stati feriti: