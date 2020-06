Maltempo Marche: emergenza per Maceratese e Fermano

Dopo gli eventi atmosferici calamitosi dei giorni 18 e 20 maggio, che hanno particolarmente colpito alcuni Comuni del Maceratese e del Fermano, la Regione Marche chiederà di riconoscere lo stato di emergenza per i Comuni piu’ colpiti in considerazione dei gravi danni causati alle infrastrutture viarie minori, alla coltura e alle strutture per il ricovero del bestiame.

Gli uffici della Protezione civile regionale, subito dopo l’evento calamitoso, si sono attivati per arrivare ad una quantificazione dei danni subiti a seguito della violenta grandinata che in alcuni casi ha raggiunto anche 50 cm. di spessore. Lo annuncia l’assessore alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti.