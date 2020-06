Maltempo, allerta rossa in Lombardia: violento temporale su Milano, picchi di 90mm di pioggia [FOTO LIVE]

Serata di allarme rosso in Lombardia dove il maltempo sta interessando la Regione da giorni. Nel pomeriggio, una nuova allerta della Protezione Civile, ha evidenziato ulteriori criticità nelle province di Bergamo, Como, Lecce e Varese. Intanto però piove anche su Milano e Pavia con picchi di 95mm di pioggia.

In particolare registriamo 91mm di pioggia a Zeccone (Pv), 82.5mm a Vidigulfo (Pv), ma anche 61.7mm a San Donato Milanese (Mi), 57.4mm a Rovagnasco di Segrate (Mi).

Problemi anche nelle montagne lombarde: i tecnici di soccorso speleologico della IX Lombarda Cnsas si trovano all’interno della grotta “Abisso dei giganti”, dove ci sono due speleologi, fermi da diverse ore. Le squadre li hanno raggiunti intorno alle 17 e 30, verso le 19 e 30 è stato stabilito il collegamento telefonico con l’esterno. La persona infortunata è in buone condizioni ma non in grado di risalire in totale autonomia. I soccorritori dentro la grotta sono nove, tra cui un’infermiera del Cnsas, e si trovano nella zona scelta come campo interno, a una profondita’ di circa 220 metri. A loro disposizione viveri e l’equipaggiamento necessario per affrontare in modo confortevole le prossime ore, in attesa della fuoriuscita dalla grotta in sicurezza, in considerazione delle condizioni meteorologiche esterne, della pioggia e della presenza di acqua in alcuni tratti.