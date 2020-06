Maltempo nel Veronese, incredibile grandinata a Ca’ degli Oppi: strade imbiancate

Ancora maltempo in Veneto e in particolare in provincia di Verona dove pioggia e grandine hanno interessato la provincia, con disagi per il Comune di Ca’ degli Oppi.

La Protezione Civile del Veneto aveva annunciato l’allerta gialla per il meteo a causa del proseguire della perturbazione, inoltre Arpav aveva reso noto che tra mercoledì 10 e le prime ore di giovedì 11 giugno 2020 il territorio sarebbe stato interessato ancora da probabili dei rovesci e temporali sparsi, con possibilità di qualche fenomeno intenso, in particolare forti rovesci, grandinate.

Considerando che siamo a inizio giugno il maltempo ha già regalato parecchie intemperie: non solo pioggia ma anche grandine, tanto che in questi minuti Ca’ degli Oppi è stato sommerso da una forte grandinata.

In particolare oggi verso le 17.30 si è verificato un violento nubifragio con grandine. Per le vie del paese di Ca’ degli Oppi e anche nella vicina transpolesana, le vetture hanno faticato ad avanzare a causa della presenza della grandine sull’asfalto.