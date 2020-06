Maltempo, notte di violentissimi temporali in Lombardia: picchi di +226mm a Maggio di Cremeno (LC), allagamenti e smottamenti in Valtellina

Notte di pioggia in Lombardia, dove sopratutto in Valtellina si sono verificate frane e smottamenti. Il maltempo ha sferzato in diverse zone della regione, con pioggia violenta e costante.

Nella notte sono stati registrati +226mm a Maggio di Cremeno (LC), +110mm a Prevalle (BS), +62mm a Sarnico (BG), +52mm a Bergamo.

Una raffica di interventi, nella notte, da parte dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio è stata causata dall’ondata di Maltempo che ha investito anche la Valtellina. Allagamenti, caduta alberi per il vento e piccoli smottamenti per le abbondanti precipitazioni piovose hanno richiesto le uscite dei pompieri, in prevalenza, nei territori comunali di Poggiridenti, Tresivio, Piateda, Montagna in Valtellina, Sondrio e Sondalo. In tutto una dozzina di interventi sino a mezzanotte quando la situazione e’ migliorata.