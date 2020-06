Maltempo, ancora nubifragi e grandinate in Lombardia e Veneto: il nowcasting di MeteoWeb [FOTO LIVE]

L’arrivo di un’area di bassa pressione di origine nord-atlantica sul nostro Paese sta determinando in queste ore delle situazioni di fenomeni estremi in Lombardia e Veneto con grandine e forti piogge.

Già ieri la Festa della Repubblica si è conclusa con pioggia e grandine che ha colpito le zone già devastate dal Coronavirus, come Nembro nel Bergamasco, e oggi la situazione risulta in ulteriore peggioramento.

In Lombardia si stanno verificando nubifragi con picchi di oltre 90mm. In particolare in questi minuti si stanno registrando picchi da 92mm di pioggia a Brignano Gera d’Adda (Bg), 91mm a Geromina di Treviglio (Bg), 90mm a Osnago (Lc), 90mm a Lesmo (Mb), 89mm a ComoTrecallo (Co), 91mm a Castronno (Va). I nubifragi stanno interessando dunque gran parte della regione, con acqua che scorre per le strade. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Per domani inoltre la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo per diverse zone del Centro Nord: saranno particolarmente colpite la Lombardia e il Veneto. Si attendono ulteriori precipitazioni.