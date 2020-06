Maltempo, nubifragio a Moncalieri: chiusi i sottopassi allagati [FOTO]

Continua il maltempo in Piemonte: nel pomeriggio una violenta grandinata ha interessato la Città Metropolitana di Torino. Allagamenti a Moncalieri per il nubifragio che ha investito la città, portando vento e grandine nel tardo pomeriggio, dopo aver creato forti disagi a Torino.

Chiusi i sottopassi di strada Brandina e strada Tiro a Segno, oltre al tratto di strada Genova tra l’area ex Altissimo e Moriondo. Allagamenti anche in via Postiglione e in zona Tetti Piatti. Nell’area vicino al Centro Commerciale 45 Nord diverse auto si sono ritrovate sommerse dall’acqua fino alle portiere. A mollo il sottopalestra del centro sportivo Luigi Einaudi. Disagi anche nella zona di Trofarello.