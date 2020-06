Maltempo: ok dal Parlamento Ue a 212 milioni di euro per l’Italia e Venezia

Il Parlamento Ue ha dato il via libera a quasi 212 milioni di euro all’Italia per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il Paese nel 2019.

La relazione – adottata con 680 si’, sette voti contrari e un’astensione – approva la proposta di stanziare 279 milioni dal Fondo di solidarietà dell’Ue per far fronte ai danni provocati dal Maltempo in Austria, Italia, Portogallo e Spagna nel 2019.

La maggior parte di questi aiuti (211,7 milioni) va all’Italia, per far fronte ai “gravi danni provocati in larga parte” del Paese tra ottobre e novembre 2019 “da una serie di eventi meteorologici estremi” culminati nell’alluvione a Venezia. Come si legge nella proposta della Commissione europea sugli aiuti, “complessivamente hanno subito danni 17 regioni” italiane, “tra le quali il Veneto, il Piemonte, la Liguria, la Sicilia e l’Emilia-Romagna sono state le piu’ colpite”.