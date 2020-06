Maltempo Piemonte: temporali, danni ad alberi e allagamenti a Torino

Sono stati una trentina gli interventi in poco più di un’ora dei vigili del fuoco a Torino, per il violento acquazzone che si è scatenato nel tardo pomeriggio sulla città. Non si segnala nessun danno grave: le richieste in città hanno riguardato soprattutto alberi o rami caduti e allagamenti di cantine e garage. Interessata soprattutto la cintura Sud, in particolare Beinasco e Nichelino. Arpa Piemonte ha dichiarato l’allerta gialla per rischio idrogeologico, connessa ai temporali: domani è previsto “maltempo diffuso, con temporali anche persistenti e organizzati, soprattutto sulla parte settentrionale della regione. Il momento più intenso è atteso tra la mattinata e il pomeriggio con possibili grandinate e intense raffiche di vento”.