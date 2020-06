Maltempo Piemonte: cessa allerta gialla, ma ancora pioggia

Cessa l’allerta gialla per i temporali che da giorni imperversano in Piemonte, ma il tempo resta in prevalenza nuvoloso con “marcata instabilità” – informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per tutta la giornata odierna. Solo nella serata è prevista una “generale attenuazione” delle piogge.

Un “lieve miglioramento” è atteso per domani, mentre sabato dalla tarda mattinata transiterà un nuovo fronte nuvoloso da ovest, con “fenomeni temporaleschi anche di forte intensità”. Più bello e caldo domenica, quando i rovesci saranno confinati solo ad alcune zone di montagna.