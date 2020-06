Maltempo Piemonte: fulmini, tornadi e nubifragi, danni in diverse province

Ancora disagi per il maltempo, in Piemonte, flagellato nel pomeriggio da violenti nubrifragi, grandinate e raffiche di vento. Nel Novarese, tra Romentino e Trecate, si è formato un tornato. Tanta paura, ma nessun danno grave. Tromba d’aria, invece, a Vicoforte, nel Cuneese, con tetti scoperchiati, alberi abbattuti e dehors estivi devastati.

Disagi anche nel Torinese. Ancora grandine sulla collina, tra Baldissero e Superga, strade allagate a Trofarello, allagamenti a San Mauro, nubifragio a Nichelino e La Loggia. Allerta per il lago Maggiore: il livello delle acque e’ a pochi centimetri dal limite massimo.

Forte vento nel pomeriggio nel Monregalese, nella zona di Vicoforte, con raffiche di vento e pioggia: scoperchiato tetti, abbattuto alberi e devastati dehors estivi. Non si segnalano danni a persone, molti sono stati gli interventi dei Vigili del fuoco con squadre da Ceva, Mondovi’, Morozzo oltre ad una autoscala da Cuneo. Sono ancora sul posto in particolare lungo via Vecchia, via Trombetta e via Sargiano.

Ulteriori danni a causa del maltempo in Piemonte. Cascina in fiamme nell’Astigiano per via di un fulmine che si e’ abbattuto durante il violento temporale del tardo pomeriggio. Sul posto stanno operando 10 automezzi e 25 vigili del fuoco. Si tratta di una casa disabitata della frazione Santa Margherita.di Costigliole d’Asti, probabilmente una seconda casa. Sul posto anche il sindaco Enrico Cavallero. Nessuno e’ rimasto ferito.