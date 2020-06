Maltempo Piemonte, record di pioggia a giugno ma dalla prossima settimana temperature oltre i +30-32°C

Sta per chiudersi la lunga fase temporalesca che ha caratterizzato il Piemonte nelle prime due decadi di giugno. Gli ultimi rovesci oggi riguardano zone pedemontane e montane e i settori collinari, ma non la pianura; domani temporali limitati alle vallate alpine e all’Appennino di confine, mentre domenica i rovesci d’acqua sono possibili – indicano le previsioni di Arpa – solo tra le Api Cozie e le Marittime. Giugno ha portato record di pioggia nella regione, come i 73mm in un’ora a Venaria Reale (Torino) il 15 giugno e i 50mm a Novara il 18 giugno. Da lunedi’ scorso a oggi, il pluviometro Arpa di Torino Reiss Romoli ha registrato 113mm di pioggia, 70mm quello di Torino Vallere, 105mm a Venaria.

Da domenica cambia tutto, con le massime che saliranno a +28-29°C. All’inizio della prossima settimana, potranno superare i +30-32°C.