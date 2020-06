Domenica di maltempo in Piemonte: primi rovesci e temporali, vento forte nell’Alessandrino e torrenti ingrossati

Domenica di maltempo oggi in Piemonte, a causa di una depressione di origine scandinava: già dalle prime ore della mattina si sono registrati rovesci e temporali dalle Alpi in estensione sul resto della regione.

Il vento nell’Alessandrino ha già fatto registrare raffiche fino a 50 km/h. Chiuso il guado sul torrente Erro a Melazzo, lungo la Provinciale 225.

Si segnalano torrenti ingrossati a Meina (Novara), mentre a Verbania il San Bernardino ha già raggiunto il livello di pre-soglia.

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso ieri un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico: “L’aria fredda associata alla depressione si insinuerà ulteriormente sul territorio piemontese determinando maltempo diffuso, con temporali anche persistenti, organizzati e molto forti, inizialmente sulla parte settentrionale della regione, sulle pianure orientali e sulle zone appenniniche di confine con la Liguria. Nel corso della giornata l’instabilità si trasferirà al resto delle pianure piemontesi e sarà più diffusa sui settori meridionali.

Su queste aree il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico con possibili locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante. In corrispondenza dei temporali più intensi, saranno possibili grandinate, fulminazioni ed intense raffiche di vento.”