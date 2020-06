Maltempo Piemonte: San Mauro chiede lo stato di calamità dopo le esondazioni

Il Comune di San Mauro Torinese ha chiesto alla Regione Piemonte di attivare lo stato calamità naturale a causa dei danni provocati dall’esondazione del Rio Sant’Anna che, nei giorni scorsi, per ben tre volte, ha allagato cantine, box e cortili in via Sesia e nel complesso Green River di via Torino.

“Restano ancora sei famiglie evacuate ed è stata stilata una relazione dei danni subiti dai residenti. E’ stato chiesto lo stato di calamità naturale e sono previsti interventi che verranno finanziati anche dalla Regione“, fanno sapere da palazzo civico. E’ stato anche attivato un conto corrente del Comune per le donazioni destinate ai cittadini alluvionati.