Maltempo in Piemonte: continua a piovere nel Torinese, strade come fiumi ed evacuazioni [VIDEO]

Ancora danni e disagi per il maltempo in Piemonte: continua a piovere nel Torinese, in particolare nell’area di San Mauro, dove 6 persone sono state evacuate, e altre, con l’aiuto dei vigili del fuoco, sono state spostate ai piani superiori delle abitazioni tra via Torino, via della Consolata, via Monterosa, via Fornaci e le vie vicine.

Le strade vicino agli argini del Po sono allagate.

I vigili del fuoco stanno intervenendo anche per una frana su strada traforo del Pino.

In vigore l’allerta gialla in tutto il Piemonte.