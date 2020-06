Maltempo, forti temporali al Nord-Est: piogge e allagamenti nell’Udinese, spaventosa Shelf Cloud in Veneto [FOTO e VIDEO]

Ancora forti temporali si sono abbattuti sul Friuli Venezia Giulia, provocando allagamenti e disagi. Come ieri, le zone piu’ colpite sono in provincia di Udine. Precipitazioni diffuse – informa la Protezione civile regionale – sono avvenute dapprima a sud del capoluogo provinciale, poi tra Latisana e Portogruaro (Venezia). La pioggia piu’ intensa ha toccato i 38mm in un’ora ad Ariis mentre la raffica di vento piu’ forte, legata ad un temporale, ha toccato i 77km/h a Lestizza. Vengono segnalati allagamenti in diversi comuni della pianura, tra cui Sedegliano, Lestizza, Bicinicco, Rivignano-Teor.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine, dei distaccamenti periferici e le squadre comunali di Protezione civile. I volontari di Clauzetto (Pordenone) sono invece impegnati per un intervento di taglio di alcuni alberi caduti sulla carreggiata. Sono, inoltre, proseguite le operazioni di svuotamento di alcuni scantinati nella zona collinare dell’Udinese, allagati dalle piogge della giornata di ieri. I principali fiumi e torrenti sono sotto i livelli di guardia. Nelle prossime 6 ore – informa la Protezione civile Fvg, su previsioni di Arpa Osmer -, vi sara’ lo sviluppo di qualche altro temporale tra la pianura e la costa; non si esclude qualche fenomeno ancora di forte intensita’, ma la probabilita’ e’ in diminuzione rispetto alle ultime 6 ore. Successivamente l’atmosfera sara’ meno instabile anche se non sono escluse residue piogge nella notte.

Una spaventosa Shelf Cloud si è formata in Veneto, come mostrano le spettacolari immagini da Cavallino-Treporti.