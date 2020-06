Maltempo, forti piogge al Centro-Nord: già 86mm in Liguria, Castelfranco Veneto allagata, esondazioni in Umbria [FOTO e VIDEO]

Il maltempo non dà tregua all’Italia e continua a scaricare forti piogge al Centro-Nord, che alimentano esondazioni, allagamenti, frane e disagi per la popolazione. Si aggiungono anche i danni provocati dal forte vento e dalle grandinate.

È ancora allerta meteo gialla fino alle 12 sulla Liguria dove nella notte, le precipitazioni e i temporali si sono concentrati in particolare sul centro-ponente regionale. Dai dati pubblicati da Arpal, il centro meteo idrogeologico ligure, tra la mezzanotte e le 2 di notte le zone più colpite dalle piogge intense sono state quelle di Lerca, sulle alture di Cogoleto (in provincia di Genova) dove sono caduti 63mm di pioggia (28,4 millimetri in un’ora). Ad Arenzano, comune della città metropolitana di Genova, dalla notte sono caduti già 86mm. Piogge intense anche nella zona della Val Bormida nell’entroterra savonese con Montenotte Inferiore che ha raccolto 16mm nelle ultime sei ore.

E’ stata una notte di maltempo per il Veneto, con nuove piogge, allagamenti e danni nelle citta’, soprattutto nel trevigiano: ieri sera era esondato l’Anevale, un affluente del Muson dei Sassi, minacciando di raggiungere una casa di riposo e l’ospedale. Cosa evitata dall’intervento della Protezione Civile. Stamane il fiume e’ rientrato nel suo alveo. Sono stati piu’ di 50 gli interventi dei vigili del fuoco nel trevigiano per l’emergenza maltempo. Violente precipitazioni, raffiche di vento hanno causato l’abbattimento di alberi e l’allagamento di sottopassi e piani di abitazioni ed negozi posti al di sotto del livello stradale. Le precipitazioni piu’ intense si sono verificate nell’area di Castelfranco Veneto ed hanno provocato, assieme alle raffiche di vento, il danneggiamento di piante, l’esondazione di alcuni corsi d’acqua ed il conseguente allagamento di sottopassi e piani di abitazioni ed esercizi commerciali ed industriali, posti al di sotto del livello stradale.

Raffica di interventi dei vigili del fuoco, questa mattina, a San Mauro, dalle prime luci dell’alba, per far fronte ai danni provocati dall’ondata di maltempo. In via Sesia e in via Torino l’acqua del rio Sant’Anna, che aveva gia’ esondato una prima volta nel tardo pomeriggio di ieri, ha allagato cantine e garage. Sei persone hanno trovato riparo al primo piano di una palazzina di via Sesia dove l’acqua e il fango sono entrati al piano terra. Altri allagamenti sono stati segnalati in via Delle Pietre. Chiuso il sottopasso di via Torino e parzialmente bloccata la statale 590, ostruita da una frana tra l’incrocio di via Costituzione e la rotonda di via Martiri della Liberta’. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco e del personale della protezione civile.

Il servizio viabilita’ della Provincia di Terni dalla notte scorsa e’ impegnato nella zona tra Amelia e Castel dell’Aquila, con squadre di pronto intervento, per fronteggiare l’allagamento di alcune strade a causa della piena del Rio Grande. Per sicurezza e operare alla bonifica sono stati chiuse temporaneamente la strada provinciale 38 Sambucetole-Castel dell’Aquila, sulle quali si erano riversati fango e acqua. Dopo il deflusso e la rimozione del materiale – riferisce palazzo Bazzani – la strada e’ stata riaperta. Sulla strada provinciale 91 Amelia-Sambucetole la chiusura e’ stata determinata dalla piena del Rio Grande, che ha sommerso per circa un metro il ponte. Le squadre della Provincia stanno ancora lavorando per ripristinare la percorribilita’ e pulire da tronchi, fanghiglia e altro materiale portato dalle acque. Altre situazioni problematiche si sono registrate nella zona di Montecchio e di San Venanzo, soprattutto per il forte temporale che vi si e’ abbattuto. Interventi infine anche a Fabro pur se di minore entita’.